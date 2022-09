A la Une . Vidéo - Bruneau Laurette, activiste de Linion Sitawyin Morisien, est l’invité politique de Pierrot Dupuy

"Je suis là pour déranger le système", affirme en préambule celui qui fut l’un des visages de la mobilisation suite au naufrage du Wakashio. "Je dis peut-être les choses comme elles sont. Souvent en politique, on vend du rêve aux personnes et quand elles se réveillent, ça tourne au cauchemar. Il faut bousculer les gens et dire certaines vérités. Notre système dure depuis 52 ans et tous les partis, même d’opposition, s’en sont servis pour rester au pouvoir", tacle le porte-parole de Linion Sitawyin Morisien. Bruneau Laurette revient sur les raisons de son entrée dans l’arène politique. L’activiste en profite aussi pour revenir sur les manifestations qui ont embrasé l’île sœur en avril dernier. "Tous les piliers clefs sur lesquels les Mauriciens devaient se construire sont en train de s’affaisser. Pour moi, il y a un problème de mismanagement humain et un dysfonctionnement institutionnel", assène Bruneau Laurette, en taclant l’exécutif de Pravind Jugnauth.

"Je ne suis pas contre le gouvernement, je suis contre l’abus du pouvoir du gouvernement. Jusqu’à maintenant tous les gouvernements qui se sont succédé n’étaient pas parfait, il y avait toujours quelque chose à améliorer. Ce gouvernement actuel a dépassé toutes les limites. Et je veux dire les limites de la dictature, de l’endettement du pays, le côté social qui est abandonné et bien sûr les affaires", explique l’activiste. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 15:19







> Toutes les interviews vidéo des personnalités politiques de l'île Maurice sont à retrouver sur > Toutes les interviews vidéo des personnalités politiques de l'île Maurice sont à retrouver sur la page Facebook Zinfos Moris



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur