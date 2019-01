[VIDEO] Bras Panon : Se sentant fautif après un accident, il se jette du pont

Grosse agitation hier soir, en début de soirée près de la pizzeria situé dans l'ancienne armurerie, à Bras Panon les Hauts.



Un homme s'est jeté du pont pour tenter de mettre fin à ses jours. Fort heureusement, sa chute a été amortie par des branches et il n'a été que blessé.



Les pompiers et le SAMU sont intervenus, et au final la décision a été prise de l'évacuer par hélicoptère.



Selon des informations recueillies sur place par notre correspondant, l'homme aurait tenté de se suicider après avoir provoqué peu de temps auparavant un accident de voiture dans lequel il était fautif.



Paniqué, il a pensé que le suicide était la seule solution...