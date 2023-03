A la Une ... Vidéo - Bras-Panon : La cuisine centrale et les six écoles de la ville se mettent au compostage

Ce projet devrait faire des émules dans d'autres communes de l'île. Toutes les écoles de la ville de Bras-Panon ainsi que la cuisine centrale de la commune vont bientôt se lancer dans la fabrication de compost. Ces dernières produiront ainsi pas moins de deux tonnes de compost par mois. Une matière qui pourra être valorisée en amendement pour les espaces verts, les jardins partagés ou encore bénéficier aux différents publics de son territoire. Par SI - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 13:48

La ville de Bras-Panon a répondu à l'appel de manifestation d'intérêt (AMI) de la Région et a été sélectionnée pour disposer d'un équipement de biodéchets. La mise en place de cette filière poursuit plusieurs objectifs : optimiser et rendre plus vertueux le traitement des biodéchets, réduire l'empreinte environnementale des cantines scolaires et de la cuisine centrale, sensibiliser les plus jeunes et les équipes techniques contre le gaspillage alimentaire, accélérer le changement de modèle de production et de consommation et, enfin, limiter l'impact environnemental de la collecte.



Deux tonnes de compost produites par mois



La cuisine centrale et les six écoles de la ville, où sont servis pas moins de 2.000 repas quotidiens pour une production de 200 kilos/jour de biodéchets, ont été choisies (école maternelle du Centre, école élémentaire de la Rivière des Roches, école primaire Bois de Couleurs, école élémentaire Narassiguin, école Ma Pensée et l'école de Bellevue) pour le démarrage du projet, dont la mise en fonction est attendue pour juillet-août 2023.



Le tri se fera chaque jour grâce à des tables de tri et des bio-seaux dédiés aux déchets alimentaires ou plastiques. Les élèves, en lien avec le personnel éducatif et technique, trieront eux-mêmes leurs déchets après le repas de la mi-journée. La collecte s'effectuera ensuite jusqu'au composteur qui devrait prendre place sur un terrain près du Champ de Foire. Un équipement qui devrait produire environ deux tonnes de compost par mois. Par ailleurs, l'agrément sanitaire et la certification du compost interviendront au cours du second trimestre 2023.





Pour le maire Jeannick Atchapa, "ce projet est dans la droite lignée" de son Actuellement, cette démarche de sur-tri n'est pas encore très répandue. Dans l'île, la majorité des déchets collectées par les communes ou les communautés d'agglomération est toujours enfouie ou incinérée à hauteur de 68%, conduisant à diverses pollutions et à un gaspillage énergétique.Pour le maire Jeannick Atchapa, "ce projet est dans la droite lignée" de son projet politique . "Ce projet nous permettra d'embellir notre ville mais également de générer des circuits-courts tout en préservant notre santé et la terre qui pour nous est importante", clame l'édile panonnais.