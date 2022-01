La grande Une Vidéo - Bras Fusil : Un groupe de voyous "entoure" un jeune et le laisse pour mort par terre

Bras Fusil, un quartier de Saint-Benoit qui porte bien son nom.

Cela fait plusieurs nuits que des coups de feu sont signalés à l'occasion d'affrontements. Certains présentent cela comme des violences entre bandes rivales tandis que d'autres comme des exactions du fait d'une bande de jeunes à l'encontre d'autres jeunes. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 15:17

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous) tendrait à accréditer cette deuxième hypothèse. La scène se passe hier soir. On y voit une bande d'une vingtaine d'individus "entourer" un jeune et le passer à tabac, alors même qu'il se trouvait déjà au sol.



Puis le groupe s'éloigne comme si de rien n'était, cherchant sans doute d'autres "cibles".



Le jeune que l'on voit sur la vidéo a été hospitalisé dans un état préoccupant tandis qu'un homme de 70 ans a également été agresse, sans raison apparente.



Trois personnes ont été interpellées par les gendarmes, un mineur et deux majeurs et placés en garde à vue.









