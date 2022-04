A la Une . Vidéo - Braquage d'une station-service saint-pierroise : "Ils étaient bien préparés"

Une station-service de Saint-Pierre a la cible d’un braquage avec arme à feu lundi dernier. Un acte qui semble commis avec un certain professionnalisme par les auteurs. Le propriétaire du commerce revient sur ce moment où tout aurait pu basculer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 18:38

Il est 19h14 ce lundi 18 avril. Christian, le propriétaire de la station Vito à Terre-Rouge (Saint-Pierre) accompagne son caissier à quelques minutes de la fermeture et du basculement en mode nuit.



C’est à ce moment qu’un homme masqué fait irruption dans la boutique, un fusil à la main. "Je vois le Plexiglas qui voltige à travers la caisse et touche mon caissier. À ce moment-là, par réflexe, il se met accroupi, les mains sur les oreilles. Ça va très vite. Au moment où je constate ça, je suis un peu pantois. Avant que je ne réagisse, je vois son comparse arriver sur mon côté droit qui me demande en créole 'ou sa i lé ?'", explique Christian.



Voulant avant tout assurer la sécurité de son employé, Christian montre directement où se trouve la caisse. L’un des braqueurs s’est déjà rendu derrière le comptoir et a rapproché son arme du caissier. Seul l’un des deux hommes s’adresse à lui, pendant que l’autre vide la caisse. "Là, aussi soudainement qu’ils sont apparus, ils sont repartis l’un après l’autre", explique le propriétaire de la station.



Selon le pompiste qui était sur les lieux, les deux braqueurs ont enfourché la moto restée allumée et sont partis à contresens en direction du sud sauvage. La moto sera retrouvée en feu moins d’une heure plus tard par la police.

Un traumatisme et un sentiment d’insécurité



"Ça s’est passé très vite. Mon caissier en fait les frais. Moi, avec l’expérience de la vie, j’ai une certaine retenue. Face à un homme armé, vaut mieux avoir une certaine retenue puisqu’on ne sait pas si lui va se retenir", souligne-t-il. Très affecté, l’employé est toujours en arrêt de travail.



Bien qu’ayant déjà vécu des vols, Christian n’a jamais connu un braquage de cette ampleur. En revoyant les images, il reste persuadé "qu’ils étaient bien préparés, entraînés je ne sais pas, mais visiblement bien préparés. Pour moi, ils sont montés d’un cran."



Une situation qui l’inquiète, malgré les différents systèmes de protection. "J’ai peur pour l’ensemble des commerçants qui risquent de rencontrer ce genre d’action violente pour s’approprier des espèces. Est-ce que ça va devenir une règle générale ? Je ne l’espère pas. Ce sont des choses qui me préoccupent. Ça devient grave. C’est un sentiment d’insécurité qu’on rencontre chaque jour", s’inquiète Christian.





