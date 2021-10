A la Une . Vidéo - Boxe thaï : La championne du monde Anissa Meksen à La Réunion

La combattante de boxe thaïlandaise Anissa Meksen est dans le département pour un stage les 9 et 10 octobre 2021. L’occasion de découvrir l’une des plus grandes championnes françaises actuelles, toujours prête à transmettre sa passion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 16:30

Pour les amateurs de sports de combat, le nom d’Anissa Meksen est synonyme de championne d’exception. À 33 ans, la Nancéienne peut se targuer de posséder un palmarès de 119 combats pour 115 victoires. Surtout, elle est 18 fois championne du monde de boxe thaïlandaise, et possède 5 titres mondiaux en kickboxing et 3 en boxe française.



Bien qu’ayant encore des objectifs de titre, la jeune femme n’oublie jamais de partager sa passion auprès des plus jeunes. C’est dans ce cadre qu’elle organise un stage les 9 et 10 octobre prochains au dojo régional de Saint-Denis au prix de 30€ par jour. La championne a été invitée par le Sermande Fighting Club pour fêter son 3e anniversaire.



Avant d’enseigner son savoir aux Réunionnais, la championne est passée à Zinfos 974. L’occasion de découvrir son parcours, ses projets et comment elle a réussi à percer dans un sport où les femmes prennent de plus en plus de place.



Découvrez Anissa Meksen dans la vidéo ci-dessous :



Pour participer au stage, les inscriptions se font 0692.27.81.40 ou à l’adresse davy.vallee@gmail.com. Le Pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72h est demandé.





