La grande Une Vidéo - Blessé, au sol, Christopher Caroupaye a reçu les premiers secours par des Saint-Andréens

Une tentative de meurtre a eu lieu jeudi soir à Saint-André. Une course poursuite s’est achevée dans une mare de sang sur le parking d’un commerce. Par BS - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 13:28





Le fils du transporteur Jean-Bernard Caroupaye a été ciblé par un probable règlement de comptes hier soir dans les rues de Saint-André. Comme nous vous le révélions ce matin , Christopher Caroupaye a été grièvement blessé durant la nuit. Le jeune homme d’une trentaine d’années a été atteint par des coups de couteau, au visage et aux mains.





Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte à l’encontre de l’agresseur présumé qui a été interpellé deux heures environ après son geste. Le fils de Jean-Bernard Caroupaye a été pris en chasse par son agresseur



Selon nos informations, Christopher Caroupaye a été pris en chasse par un individu dans le cadre d'



L'audition du prévenu et de la victime - une fois que son état le permettra - aidera les enquêteurs à retracer les liens entre les deux protagonistes et de déterminer les motivations de l'auteur des faits. Quelque minutes après cette agression, des Saint-Andréens sont venus porter secours à la victime qui gisait dans une mare de sang. Une fois sur site, les secouristes ont pris le relais puis ont acheminé la victime au GHER puis au CHU. L’état de santé de la victime de cette agression n’inspire plus d’inquiétude à ce stade.Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte à l’encontre de l’agresseur présumé qui a été interpellé deux heures environ après son geste.Selon nos informations, Christopher Caroupaye a été pris en chasse par un individu dans le cadre d' un trafic de drogue dure . La course poursuite entamée quelques minutes plus tôt s'est donc achevée sur le parking de ce commerce, désert à cette heure-là.L'audition du prévenu et de la victime - une fois que son état le permettra - aidera les enquêteurs à retracer les liens entre les deux protagonistes et de déterminer les motivations de l'auteur des faits.