Vidéo - Bilan humain effroyable en Indonésie dans un stade de football

Le bilan du mouvement de foule survenu après un match de football en Indonésie est passé à 174 morts, ont annoncé les autorités locales dimanche, ce qui en fait l'une des pires tragédies dans un stade à ce jour.



Le nombre de morts ne cesse malheureusement de grimper d’heure en heure. Les autorités indonésiennes estiment à cette heure que 174 personnes sont décédées dans le stade de football Kanjuruhan située dans la ville de Malang, à l'est de l'île de Java.



"À 9H30 (locales 02H30 GMT) le bilan est passé à 158 morts, et à 10H30 à 174 morts. Ce sont les données collectées par l'agence de gestion des catastrophes de Java Est", a indiqué le vice-gouverneur de la province, Emil Dardak.

Le drame s’est joué après la rencontre de football lorsqu’environ 3 000 supporters de l'équipe du Arema FC ont pénétré sur le terrain après la défaite de leur équipe 3 à 2 contre celle de Persebaya Surabaya.



Parmi les victimes, deux policiers



La police est intervenue pour stopper l’envahissement du terrain et les bagarres entre groupes de supporters mais la situation a viré à l’émeute. Quand la police a fait usage des gaz lacrymogènes, des mouvements de foule ont entraîné la panique dans les gradins. Les spectateurs ont été bloqués et certains piétinés.



Il s’agit de l’une des pires tragédies jamais survenues dans un stade.