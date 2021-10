A la Une . Vidéo - Bernard Picardo : "Les artisans ont fait leur choix"

Grand favori pour une réélection à la tête de la Chambre de métiers, Bernard Picardo n'a pas failli dans sa quête. Le président sortant de la CMA a été réélu pour la troisième fois à la présidence de la chambre consulaire. Avant la publication des résultats officiels qui devraient être publiés dans le courant de la journée par la préfecture, Bernard Picardo peut se satisfaire des résultats provisoires, qui le placent en tête avec plus de 3300 voix. Il revient par la même occasion sur les accusations de fraude de ses adversaires. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 12:10

Bernard Picardo réélu à la Chambre de métiers et de l'artisanat

"Il y avait une volonté sur le terrain que notre équipe gagne. On a gagné et on est au travail aujourd'hui". C'est un Bernard Picardo évidemment tout sourire qui est revenu sur les résultats de ces élections à la Chambre de métiers. Pour ce troisième mandat à la tête de la chambre consulaire, "qui sera très probablement le dernier", confie Bernard Picardo, ce dernier souhaite "aller encore plus loin" dans le domaine de la proximité avec le lancement d'une webtv à destination des artisans mais aussi dans le domaine du numérique en aidant les entreprises artisanales "à poursuivre leur transition digitale".



Bernard Picardo n'est pas inquiet en cas de contentieux



Parmi ses autres grands projets : favoriser les échanges entre les entreprises artisanales afin de développer la coopération inter-entreprises "pour conquérir de nouveaux marchés", accompagner et soutenir des entreprises artisanales face aux difficultés avec la création d'une cellule spécialisée en lien étroit avec les partenaires du champ social, fiscal et bancaire ou encore créer une cellule d'appui en ingénierie de projets "pour faciliter la mobilisation des fonds européens comme le FEDER en faveur des artisans".



Interrogé sur les accusations de fraude qui auraient troublé ces élections, Bernard Picardo joue la carte de la sérénité. Pour lui, les explications ont déjà été données par la commission d'organisation des élections. "Cela a été clair : on est largement devant sur le vote électronique, on est largement devant sur le vote par correspondance et globalement on fait plus de 47% des voix. Les artisans ont fait leur choix", insiste Bernard Picardo, qui voit dans les accusations de ses adversaires "une volonté de trouver des éléments pour refaire l'élection". "Il y avait une volonté sur le terrain que notre équipe gagne. On a gagné et on est au travail aujourd'hui". C'est un Bernard Picardo évidemment tout sourire qui est revenu sur les résultats de ces élections à la Chambre de métiers. Pour ce troisième mandat à la tête de la chambre consulaire, "qui sera très probablement le dernier", confie Bernard Picardo, ce dernier souhaite "aller encore plus loin" dans le domaine de la proximité avec le lancement d'une webtv à destination des artisans mais aussi dans le domaine du numérique en aidant les entreprises artisanales "à poursuivre leur transition digitale".Parmi ses autres grands projets : favoriser les échanges entre les entreprises artisanales afin de développer la coopération inter-entreprises "pour conquérir de nouveaux marchés", accompagner et soutenir des entreprises artisanales face aux difficultés avec la création d'une cellule spécialisée en lien étroit avec les partenaires du champ social, fiscal et bancaire ou encore créer une cellule d'appui en ingénierie de projets "pour faciliter la mobilisation des fonds européens comme le FEDER en faveur des artisans".Interrogé sur les accusations de fraude qui auraient troublé ces élections, Bernard Picardo joue la carte de la sérénité. Pour lui, les explications ont déjà été données par la commission d'organisation des élections. "Cela a été clair : on est largement devant sur le vote électronique, on est largement devant sur le vote par correspondance et globalement on fait plus de 47% des voix. Les artisans ont fait leur choix", insiste Bernard Picardo, qui voit dans les accusations de ses adversaires "une volonté de trouver des éléments pour refaire l'élection".





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur