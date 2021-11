La grande Une Vidéo - Banian fait sa rentrée politique : "Proposer enfin des solutions réunionnaises aux problèmes réunionnais"

Banian déjà en ordre de marche pour les législatives. À l'occasion d'un meeting organisé ce dimanche à Sainte-Anne et réunissant plus de 350 sympathisants du parti bénédictin, son président Patrice Selly a officialisé la tenue d'une une primaire interne pour les législatives dans la 5e circonscription. L'occasion pour le leader de Banian d'exposer également son projet réunionnais pour les présidentielles, projet qu'il compte bien présenter aux différents candidats qui seront attendus dans l'île durant leur campagne. Avec un accent mis sur pas mal de problématiques comme la question de la préférence régionale, celle de la mutation des fonctionnaires réunionnais ou encore de la situation précaire des étudiants, que le maire de Saint-Benoit souhaite mettre fin avec la création d'un revenu universel étudiant (REU). Des problématiques qui ne seront résolues en grande partie "qu'avec la suppression de l'amendement Virapoullé", insiste Patrice Selly. Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 7 Novembre 2021 à 17:14





