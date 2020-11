A la Une . Vidéo - Avec Santé Live, l’Université de La Réunion se lance dans la Web TV

Dans le cadre de la création de l’Université Numérique de La Réunion (UNR), l’Université a enregistré le premier volet de ses futurs programmes à vocation éducative. Le 14 novembre sera diffusée la toute première émission de sa chaîne thématique : Santé Live. Un outil numérique afin que la population puisse se saisir des messages sur les problématiques de santé de l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 4 Novembre 2020 à 18:56 | Lu 222 fois

L’excitation et une légère tension étaient palpables sur le plateau de tournage du Pôle technologique universitaire ce mercredi après-midi. Après des mois de préparation, la toute première émission de l’UNR va être enregistrée dans les conditions du direct, même si la diffusion est prévue pour le 14 novembre.



À l’heure de la crise sanitaire, c’est donc la chaîne thématique Santé Live qui va inaugurer le bal de la future Web TV de l’Université de La Réunion.



Les problèmes de santé de La Réunion passés au crible



Santé Live sera donc la première des chaînes thématiques à voir le jour. L’objectif est de faire venir des médecins autour des sujets prioritaires de santé publique de La Réunion. L’enjeu est de fédérer les professionnels de santé, les associations, les patients et la population en général autour des problématiques de l’île. Des thématiques qui seront également accessibles pour les autres pays de la zone océan Indien, mais également dans le reste du monde.



Pour la première émission, le thème retenu a paru être une évidence pour tout le monde : le diabète. Étant l’une des principales problématiques de santé ici, l’objectif est d’apprendre à la population de mieux comprendre cette maladie.



L’émission va donc évoquer le prédiabète et le programme "Piedabrun". "Cela va nous permettre d’amener des outils, d’amener de l’information à des personnes qui n’ont pas forcément la possibilité d’y accéder", assure le Pr Bérénice Doray, vice-doyenne de l’UFR Santé, médecin et professeur de médecine à l’Université de La Réunion. La date de lancement calée le 14 novembre, journée mondiale contre le diabète, n’est donc pas un hasard.



Pour assurer la pertinence et la crédibilité de ce nouveau média, de nombreux partenaires se sont associés au projet : en plus de nombreux médecins du CHU, on y retrouvera l’Observatoire Régional de la Santé de l’océan Indien (ORS) et l’Instance Régionale de l’Éducation et de la Promotion de la Santé (Ireps Réunion). C’est d’ailleurs Cédric Pedre, le directeur de l’Ireps Réunion, qui va assurer l’animation de l’émission.



La première étape vers l’Université Numérique de La Réunion



Si l’idée de délocaliser l’Université de La Réunion vers le web date de 2016, la crise sanitaire a nécessairement accéléré le processus. Ce chantier de WebTV est grandement financé par le FEDER à hauteur d'1 million d’euros et va s’appuyer sur l’Institut Indianocéanique du Numérique (IIN).



Les premières émissions seront diffusées sur la chaîne Youtube de l’Université de La Réunion à partir de novembre. Dans le courant du premier semestre 2021, ce sera le site une.re qui sera définitivement lancé avec l’essentiel des programmes. Ce site aura pour vocation de répondre aux deux missions de l’Université que sont la diffusion des savoirs et la valorisation des connaissances.



Le site comprendra 5 chaînes dédiées à plusieurs thématiques : l’économie sociale et solidaire, la culture et patrimoine, la santé, l’environnement et le développement durable et enfin l’entrepreunariat. "Cette extension numérique va permettre au plus grand nombre de devenir acteur d’un domaine qui serait véhiculé par ce nouveau média", indique Frédéric Miranville, le président de l’Université de La Réunion.



Pour découvrir le résultat de ces années de travail, rendez-vous le 14 novembre.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité