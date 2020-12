A la Une .. Vidéo - Avant même l'éruption, les makots étaient sur la route des Laves

Le site du volcan a encore été souillé par des personnes dépourvues de civisme et de respect. Par NP - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 10:16 | Lu 313 fois

Le volcan offre le plus beau spectacle de La Réunion, qu’une éruption soit en cours ou non. Malheureusement, c’est également sur ce site d’exception que l’un des pires aspects de l’île s’exprime.



Samedi dernier, alors que l’éruption n’avait pas encore débuté, le photographe Brandon Becousse en a fait l’amère expérience. Alors qu’il pensait tirer de magnifiques clichés du Piton de la Fournaise, c’est un jaillissement de makoterie qui a malheureusement attiré son attention.



Encore une fois, des idiots se sont servis de ce décor comme d’une décharge. Il est probable que ces derniers ont eu cette pensée absurde que "quelqu’un est payé pour ramasser". Navrant.



La vidéo de Brandon Becousse :







