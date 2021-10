A la Une . Vidéo - Avant OM-PSG, Dimitri Payet appelle les supporters à la retenue

Avant le Classico de ce soir, le capitaine de l’OM a envoyé un message aux supporters olympiens dans lequel il leur demande de respecter les deux équipes. Dimitri Payet va même plus loin en souhaitant faire du public marseillais un exemple.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 à 07:34

Ce dimanche 24 octobre est un jour béni pour les amateurs de ballon rond puisque pratiquement tous les championnats européens vont connaître leur affiche de prestige. Entre Barça-Real, Liverpool-Manchester United ou encore Inter-Juventus, il y a fort à parier que les mordus de foot n’ont pas prévu d’aller pique-niquer aujourd’hui.



C’est le cas en France où l’OM de Dimitri Payet va accueillir le PSG de Mbappé et Messi. Une affiche qui, en dehors de son prestige habituel, revêt un véritable intérêt sportif. Enfin, c’est le premier Classico depuis le retour des supporters dans les stades.



Depuis le début de saison, les incidents avec les supporters se multiplient. Dimitri Payet en est devenu le symbole malgré lui. Mais plutôt que de subir la situation, l’attaquant va assumer ce statut pour prêcher la bonne parole.



Comme il l’indique lui-même en début de vidéo, Dimitri Payet n’est pas un grand habitué des réseaux sociaux et surtout ne les utilise jamais pour s’adresser à ses fans. Une habitude qu’il a décidé de briser en raison de l’enjeu.



"C’est un Classico. On sait ce que ça représente pour la ville, pour le club. Mais il faut que ça reste une fête, que ça reste une fête du football. Il faut qu’on en parle comme un grand match de football" déclare-t-il.



Il demande ensuite directement l’aide des supporters. Le capitaine de l’OM veut que les fans soutiennent l’équipe durant le match, mais également qu’ils fassent "preuve d’exemplarité". "Soyons à jamais les premiers à donner cet exemple", poursuit-il.



Le Saint-Philippois rappelle à ceux qui viendront au stade que l’OM a un point de pénalité en sursis suite à des débordements. "Tous les points sont importants. C’est un point qui pourrait nous manquer en fin de saison" conclut-il.



Ne reste plus que pour lui à transformer ce classico en Dimitrico.





