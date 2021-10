A la Une . Vidéo - Aux îles Canaries, les images impressionnantes de la progression de la lave

Après trois semaines d’éruption du volcan Cumbre Vieja, l’activité ne fléchit pas. Au contraire, c’est à présent le nord de l’île qui est menacé par la lave suite à l’effondrement d’une falaise. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 11:13

Les habitants de l’île de La Palma dans les Canaries ne sont pas au bout de leur peine. Alors que le réveil du volcan Cumbre Vieja ravage l’ouest de l’île depuis trois semaines, c’est le nord qui est dans la tourmente depuis samedi dernier.



Le flanc nord du volcan s’est effondré, libérant une grande coulée de lave. Celle-ci progresse à vive allure vers l’océan sans que rien ne puisse l’arrêter. Les experts mettent en garde contre la grande capacité de destruction de cette nouvelle coulée.



Des membres de l’Institut Géologique et Minier d’Espagne étaient à quelques mètres et ont diffusé les images impressionnantes de la nouvelle coulée.

Este es el espectacular derrame de lava grabado justo después del derrumbe del flanco norte del volcán de La Palma. El momento fue captado por un geólogo del Instituto Geológico y Minero de España https://t.co/nhjqNP3yZY pic.twitter.com/RvBdNAFprS

— Europa Press (@europapress) October 9, 2021



La lava se mueve a 700m/h en la zona del polígono industrial, a las 13,30 hora canaria / Lava moves at 700m/h at the industrial park zone at 13,30 Canarian time pic.twitter.com/q7TCuYNpef

— INVOLCAN (@involcan) October 10, 2021





