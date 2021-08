A la Une . Vidéo - Australie : Un python de 3m se cachait au rayon épices

Un python de 3m s’est retrouvé dans le rayon d’un supermarché de Sydney en Australie. Heureux hasard, il s’est retrouvé nez à nez avec une attrapeuse de serpent. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Août 2021 à 16:13

C’est le genre d’info insolite typiquement australienne. Dans un supermarché de Sydney, un python de 3m s’est caché dans le rayon épices. Pourtant, la cliente qui s’est retrouvée face à lui ne s’est pas enfuie, au contraire. Et pour cause, Helaina Alati a une passion : Attraper les serpents.



Interrogée à la télévision australienne, la jeune femme a raconté la scène. "J’étais en train de choisir quelles épices j’allais mettre dans mon poulet ce soir et je ne l’ai pas remarqué tout de suite. Il était caché derrière les épices et a décidé de sortir sa tête pour dire bonjour. Son visage était à 20 cm du mien quand je me suis retourné vers lui. J’aurais aimé que quelqu’un soit dans le rayon à ce moment-là pour voir à quel point j’ai réagi de manière cool", explique Helaina Alati dans un fou rire.



Plus sérieusement, elle a indiqué qu’elle n’a pas réalisé tout de suite ce qui se passait quand elle a aperçu le python. Elle a ensuite pris l’animal en vidéo sachant que ça ferait un carton sur internet. "Après ça, je me suis dit qu’il serait bien que j’avertisse le personnel qu’il y a un serpent de 3m dans le rayon épices", raconte-t-elle toujours avec humour.



Helaina explique ensuite qu’elle s’est coordonnée avec le personnel pour attraper le reptile. Elle est rentrée chez elle récupérer son matériel pour capturer les serpents. La jeune femme va tranquillement prendre le python avant de le relâcher dans la nature en toute sécurité.



"Je pense que les serpents, et les animaux en général, ont un sixième sens à propos des gens. Il est arrivé là la veille ou plusieurs heures et des dizaines de personnes sont passées par là pour prendre des épices. Il a juste sorti sa tête lorsque c’était moi. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, il est en position très raide. Or, quand un serpent est sur la défensive ou dérangé, il se met dans une position en forme de S pour être prêt à attaquer. Il était juste curieux et voulait dire bonjour", assure-t-elle.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité