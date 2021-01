Vidéo - Augustine campe devant la Ligue réunionnaise de foot

Depuis ce matin au siège de la Ligue réunionnaise de football, Alex Augustine entame un sit-in pour réclamer que lui soit remis la feuille d'émargement et la liste des procurations de l'élection de dimanche.



A la fin de la séance, le candidat malheureux (11,52% des suffrages) avait déjà réclamé qu'on lui présente la feuille d'émargement du scrutin ainsi que la liste complète des procurations. Cette demande a reçu "une fin de non-recevoir", faisait-il savoir dimanche déjà.



48 heures plus tard, il n'est pas plus avancé. C'est donc en signe de protestation qu'il a décidé de camper pour enfin avoir accès à ces pièces censées retracer le déroulement exact du scrutin et le nombre de présidents de clubs représentés par le système des procurations. Un système très décrié à chaque élection mais toujours en place. Il revient au président de la commission électorale de fournir ces documents mais aucun délai n'est communiqué au candidat en attente de transparence sur le décompte des participants présents et ceux représentés dimanche dernier à la Plaine des Cafres.



Dimanche, dans son rapport sur les éventuels incidents constatés durant la séance, le candidat raconte par exemple avoir été "surpris qu’un président toujours en fonction s’est vu refuser son droit de vote, alors qu’un membre de la liste opposée détenait la procuration de son club bien que le président n’a jamais signé cette dernière".



Alex Augustine se dit prêt à dormir sur place si sa requête n'était pas satisfaite dans la journée.



Sur des images de Marine Abat