Vidéo - Au soir de sa carrière, Gora Patel se souvient

​Gora Patel se voyait bien poursuivre au-delà de ses 71 ans mais il est rattrapé par la limite d’âge dans le secteur public. Avec nous, le désormais ex-directeur régional de Réunion La 1ère revient sur une riche carrière débutée comme moniteur auto-école. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 20:17

"L’autodidacte" (L’auto, plus loin, didacte, ndlr) tire sa révérence. Le jeu de mots colle décidément au parcours de l'ancien moniteur devenu directeur d'une chaîne de télévision. Gora Patel s’amuse de l’étiquette qui lui était donnée à ses débuts pour lui rappeler ses débuts dans un tout autre domaine que celui de la télé. Le marmaille de Saint-Louis fait partie de cette génération qui a vu l’audiovisuel péi éclore.



C’est en décembre 1969 que l’histoire commence à s’écrire pour les jeunes journalistes en herbe dont les noms resteront. "Nous étions 80 à nous présenter à l’opération jeunes journalistes", lancée par Iréné Colonne. Le directeur de l’ORTF à La Réunion avait été intrigué par "l’absence de journalistes réunionnais dans l’audiovisuel" naissant hormis le visage de Jean Vincent Dolor. Parmi les prétendants, Gora Patel sera retenu tout comme une certaine Mémona Afféjee. On connaît la suite de l’histoire pour ces deux jeunes plein d’enthousiasme dans cette époque de tous les possibles dans notre département.



Au cours de cette vidéo à découvrir plus bas, Gora Patel nous raconte les personnes clés qui l’ont aidé à mettre le pied à l’étrier dans la profession de journaliste. Christian Anicette, Claude Testa, Jacques Landry, Alex Eyquem sont autant de personnes qui ont accompagné son aventure, de l’ORTF à RFO en passant par le groupe France Télévisions dont il fût le directeur de la coordination des Outre-mer et médiateur.



L’autre moment déterminant qu’il raconte si bien dans l’entretien qu’il nous a accordé quelques heures avant sa retraite est celui de ces samedis passés chez des habitants. Sans mâcher leurs mots, ils lui livraient leurs impressions sur leur télé publique. Une "claque" qui a irrigué la réflexion et les ambitions du directeur pour améliorer la chaîne publique.





