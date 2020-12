Vidéo - Au plus près de la lave

La 3e éruption de l'année s'est fait attendre avec une tentative avortée de montée en surface du magma il y a déjà trois jours. Le Volcan a finalement accepté de se livrer en spectacle à quelques jours de la fin de l'année.



L'éruption se situe sur le flanc Ouest-Sud-Ouest et est visible depuis le sentier du Piton de Bert. Cela fait longtemps que la lave n'avait pas coulé dans ce secteur, comme nous l'a confié, Aline Peltier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.



Après un démarrage en fanfare, le débit de lave a ralenti de façon conséquente au niveau des trois fissures qui se sont formées. L'activité reste toujours assez forte pour permettre une bonne observation, notamment grâce à des conditions météorologiques qui restent pour l'instant clémentes.











Le dernier bulletin de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise:



Bulletin OVPF - 07/12/2020 - 15:50



L’éruption qui a débuté le 07/12/2020 aux alentours de 04h40 (apparition du trémor volcanique) se poursuit. L’intensité du trémor volcanique (indicateur de l’intensité de l’éruption) après une phase d’augmentation en début d’éruption, est en baisse depuis 6h (heure locale, 2h heure TU), même si cette baisse diminue depuis 9h15 (heure locale, 5h15 TU).



A 15h heure locale, la fissure la plus haute en altitude était la plus active avec la formation de 5 petites bouches éruptives. Les deux fissures les plus basses montraient une baisse d’activité notable. Les équipes de l’OVPF-IPGP sur le terrain ont pu procéder à l’échantillonnage de gaz et de bombes volcaniques.



Les débits de surface estimés, à partir des données satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC - université d'Auvergne), relèvent des débits pour la journée du 7/12/2020 compris entre 5 et 30 m3/s.