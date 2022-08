A la Une . Vidéo - Au plus près d'une baleine et de son baleineau

La saison des baleines bat son plein au large de La Réunion. Voici des images exceptionnelles prises via un drone, pour ne pas déranger les cétacés. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 15 Août 2022 à 16:08





En pleine session de travail pour lancer son nouveau groupe , c’est à Boucan Canot que le jeune trader, @chrisbuziness , a pu capturer ces images.