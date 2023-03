Vidéo - Au cours d’un saut à l’élastique en Thaïlande, sa corde casse

Au cours d’un saut à l’élastique à Pattaya en Thaïlande, un homme de nationalité hongkongaise a eu la vie sauve grâce au plan d’eau qui a amorti le choc. Sa corde venait de casser.



Son plongeon a été filmé par des amis qui étaient avec lui dans un parc d’attractions, le Changthai Thappraya Safari and Adventure Park.



Sain et sauf mais couvert d'ecchymoses, le touriste de 39 ans a décrit ses blessures. "C’était comme si quelqu'un venait de me frapper très fort", a-t-il raconté. Ses blessures légères étaient plus importantes sur son flanc gauche qui a touché en premier le plan d’eau.