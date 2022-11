La grande Une Vidéo - Au Qatar, la France jouera dans le 974 Stadium !

Ça ne s’invente pas. L’équipe de France de football jouera un match de la Coupe du Monde dans le 974 Stadium. Rien à voir avec La Réunion évidemment mais on vous dit tout sur cette drôle d'appellation. Par LG - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 12:06

La Réunion lé là ! Au Qatar, en quelque sorte… Le Mondial déboule sur nos écrans à compter de ce dimanche mais les Bleus entreront de plain-pied dans la compétition que mardi prochain. Petite curiosité, ils joueront leur dernier match de poule dans une enceinte démontable et donc réutilisable.

Le stade en question est ainsi présenté par la Fédération internationale de football comme le plus écologique des huit stades qui accueilleront la prestigieuse compétition.



A La Réunion, l’évocation de ce stade fera forcément penser à l’indicatif géographique de notre département puisque le stade répond au doux nom de "974 Stadium". Ça ne s’invente pas. Mais pourquoi ce stade porte-t-il ce nom ? Tout simplement parce qu’il a été construit à partir de 974 conteneurs. Un chiffre qui n’est lui-même pas choisi au hasard par les Qataris puisque l’indicatif téléphonique du pays hôte est +974.



Pas de clim'



"Le 974 Stadium est le seul site construit en front de mer. Il offre une vue imprenable sur la capitale, Doha. Le stade lui-même a été construit à partir de conteneurs et d’éléments modulaires en acier, en hommage au port voisin ainsi qu’à l’histoire industrielle de la zone. Il en résulte une enceinte résolument moderne, aux lignes inimitables et aux teintes audacieuses. Le projet a été conçu par le cabinet d’architectes Fenwick Iribarren. Ce concept innovant et agile a nécessité beaucoup moins de matériaux de construction que les chantiers traditionnels, ce qui a permis de limiter les coûts de réalisation", décrit la FIFA.



Le Stadium 974 accueillera sept matches de la Coupe du Monde : six matches de la phase de groupes et un huitième de finale. Le baptême du stade aura lieu lors de la rencontre Mexique – Pologne prévu le 22 novembre. Il peut accueillir 40.000 spectateurs et présente la particularité de ne pas être climatisé. Rappelons qu’en raison de la chaleur, le Qatar a fait le pari de climatiser ses stades... en plus d’avoir reporté les dates de la compétition à novembre-décembre au lieu de juin-juillet.



Le 974 Stadium ne brillera que le temps du tournoi. Il sera entièrement démonté à l'issue de la compétition et livré à un autre pays pour être réutilisé.



Découvrez à quoi ressemble ce stade grâce à cette vidéo :



La Coupe du Monde de la polémique



Les scandales sont multiples suite à l’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Des premières accusations de corruption ont été évoquées dès le choix annoncé par les têtes pensantes de la FIFA. Plusieurs enquêtes sont menées dans plusieurs pays pour vérifier si le gouvernement qatari aurait obtenu le soutien des autres nations en échange de contreparties monétaires ou de contrats juteux.



Mais le plus grand scandale qui touche la Coupe du Monde 2022 est celui autour des conditions de travail des ouvriers qui ont construit les stades qui seront pour beaucoup éphémères. La situation y est comparée à du travail forcé et à une forme d‘esclavage moderne. Une enquête évoque la mort de 6.500 travailleurs immigrés, mais ce nombre pourrait être largement sous-estimé. Le gouvernement qatari ne s’explique ni sur les causes des décès, ni sur leur nombre très élevé. Les conséquences sont aussi importantes pour les familles des victimes qui ne sont pas aidées financièrement et beaucoup, qui sont déjà très modestes, voient les enfants arrêter les études pour travailler et subvenir aux besoins de leurs proches.



Une des autres problématiques importantes autour de la Coupe du Monde 2022 est l’impact important sur l’environnement. Les conditions climatiques sont peu accueillantes là où de nombreux stades sont installés. Des complexes sportifs vont donc être entièrement climatisés. Le bilan carbone de ce Mondial 2022 sera donc très élevé et aggravera la situation déjà critique que connaît la Terre.



Un troisième enjeu est celui du respect des droits de l’Homme. En plus du non-respect du droit du travail, s’ajoute les déclarations d’un ambassadeur de la Coupe du Monde qui décrit l’homosexualité comme un “dommage mental”. Le Qatar demande aux homosexuels de faire preuve de “discrétion”. Brandir un drapeau LGBT ou faire une accolade en public entre hommes sera interdit.



Amnesty International rappelle aussi qu’un système de tutelle pour les femmes y est en vigueur. Les femmes avaient toujours besoin de l’autorisation de leur tuteur pour prendre des décisions de vie essentielles, comme se marier, étudier à l’étranger grâce à des bourses du gouvernement, occuper de nombreux emplois de la fonction publique, voyager à l’étranger jusqu’à un certain âge et recevoir certains types de soins de santé reproductive.



La liberté d’expression est aussi menacée au Qatar avec plusieurs “disparitions forcées” ou arrestations de militants ou journalistes.