A la Une . Vidéo - Au Port, un rodéo sauvage rassemble des dizaines de personnes

Durant la journée de dimanche, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées sur l’allée des Cocotiers pour assister à un rodéo sauvage. En plus des nuisances pour le voisinage, des dangers pour les usagers de la route, le rassemblement constitue également un manquement aux règles dictées par le préfet concernant les mesures sanitaires. Par NP - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 14:34 | Lu 613 fois

Alors que ce week-end, Saint-André ressemblait à une ville morte suite à la menace d’un couvre-feu, l’ambiance au Port était tout autre. Dans son allocution de vendredi, le préfet avait appelé la population à arrêter les rassemblements pour éviter la propagation du virus et de futures mesures plus coercitives, le message ne semble donc pas être passé partout.



Dimanche, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées dans l’allée des Cocotiers au Port pour assister à un rodéo sauvage. En plus des risques pour les conducteurs de scooters et les autres usagers de la route, ce rassemblement a particulièrement gêné les riverains qui ont dû subir les nuisances sonores une bonne partie de la journée. Surtout, bien peu d’entre eux portaient un masque et le risque de circulation du virus risque d’être augmenté dans la ville. Un rassemblement que pourrait donc payer l’ensemble des habitants de la commune.







Publicité Publicité