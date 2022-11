A la Une . Vidéo - Arléo s’empare de Salazie ce week-end

Salazie cultive sa fibre artistique. Ce long week-end du 11 novembre est l’occasion pour les locaux et touristes de "monter" à Salazie pour voir le village sous un nouveau jour. Une programmation artistique foisonnante y est à découvrir. Par LG - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 13:50

Vidéo - Le cirque de Salazie en fête avec Arléo les 11, 12 et 13 novembre

L’événement multidisciplinaire et intergénérationnel est accessible à tous, l’occasion de mêler (re)découverte de Salazie, et notamment de son joyau Hell-Bourg, et parcours culturel fait de danse, de musique, d'expositions, de théâtre d’impro, d'oeuvres collaboratives, de lightpainting, de contes ou encore de mapping.



"Arléo interroge ce qui fait le patrimoine et ses modes de transmission : qu’est-ce qui est patrimoine pour chaque individu ? Comment la transmission se fait-elle entre les générations ? Reste-t-il des histoires de famille ou des légendes qui ont fait que Hell-Bourg est devenu ce qu’il est ? Pourquoi le village de Hell-Bourg est-il devenu le Village Créole par excellence ? Quel processus s’est mis en place pour qu’il devienne le village touristique de La Réunion et le seul village réunionnais au Label “Le Plus Beau Village de France” ? Que nous dit-il de nous-même, en tant qu’individu, en tant que Réunionnais.e ?" propose l'organisation afin de faire dialoguer les arts et les patrimoines tout en nous faisant dialoguer avec eux.



Arléo est un espace intemporel de dialogue entre les patrimoines, les arts et les individus. Il nous emporte dans une bulle pour une expérience collective.



La Réunion des Talents présidée par Nathalie Thiaw Kine invite chacun à venir "prendre le temps de déconnecter, à être hors du temps, pour se laisser porter par cette temporalité des Hauts".



