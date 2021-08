A la Une . Vidéo - Ariana, nouvelle princesse du street dance

À peine âgée de 7 ans, Ariana s’est illustrée en remportant le concours de dance urbaine organisé par la marque KLP Streetwear. Une victoire qui permet à la demoiselle de devenir l’icône du street dance à La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 17:18

Il suffit de voir apparaître sa frimousse à l’écran pour être immédiatement sous le charme. À tout juste 7 ans, Ariana vient de faire une entrée remarquée dans le monde du street dance réunionnais.



En lançant ce concours avec la marque KLP streetwear, le chorégraphe Julinho ne s’attendait à trouver une telle pépite. "Dès que j’ai vu la vidéo, je savais qu’elle serait une des trois gagnantes du concours. En plus de la qualité de la vidéo, il y a la présence et le truc qu’elle dégage", s’enthousiasme le coach formé à Los Angeles.



Dans son choix de récompenser Ariana, deux critères ont semblé importants à mettre en valeur. La première est qu’il fallait récompenser le talent de la danseuse. Deuxièmement, il souhaitait montrer que son art ne prenait pas en compte l’âge, du moment qu’il y a de l’amour dans la pratique. "On voit qu’elle aime ça et qu’elle le transmet", souligne-t-il.



Ariana est donc l’une des trois lauréates de ce concours atypique. Elle remporte un sweat-shirt et une casquette de la marque KLP Streetwear ainsi que trois cours avec Julinho.



Le développement du street dance à La Réunion



C’est le deuxième concours de la sorte que Julinho organise. Durant le premier confinement, il a eu l’idée de lancer un challenge pour reproduire, via les réseaux sociaux, une chorégraphie qu’il avait élaboré. Le succès a été immédiat. Il a donc décidé de reproduire l’évènement et un troisième concours est en préparation avec une nouvelle marque.



Pour Julinho, la victoire d’Ariana est le symbole de la nouvelle génération qui explose dans son art. "À La Réunion, le street dance se développe. Il y a une nouvelle génération qui arrive. J’espère que ça va durer" indique-t-il.







Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur