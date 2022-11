A la Une . Vidéo - Après son retour dans le PACTE, la Région réinvestit le champ de la formation professionnelle

Absente depuis son retrait en 2019 du PACTE, la Région Réunion fait son grand retour dans le domaine de la formation professionnelle. Ce mardi, la collectivité a contractualisé 10 conventions avec ses différents partenaires. A ce titre, sous réserve de l’engagement de la Région d’investir 24 millions d’euros annuel en formation professionnelle, l'Etat s’engage à verser à la collectivité une enveloppe de 66 millions d’euros de crédits supplémentaires couvrant les deux années 2022 et 2023. Ce sont donc 114 millions d’euros de crédits débloqués au profit de la formation des Réunionnais sur deux ans. Par SI - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 18:29

"Parent pauvre des politiques régionales ces dernières années, la formation professionnelle va enfin être investie à la hauteur de l’enjeu et de l’impact qu’elle peut avoir tant sur la vie des Réunionnais qui en bénéficient, que sur le développement de nos territoires", explique la collectivité régionale, pourtant cheffe de file de la formation professionnelle.



Un secteur particulièrement important pour la jeunesse et les personnes les plus éloignées de l'emploi, notre île comptant pour rappel des chiffres dont elle aimerait se passer. Pour rappel, plus de 100.000 personnes sont en situation d'illettrisme à La Réunion, territoire où le taux de chômage avoisine les 19% pour 156.060 demandeurs d'emploi. Par ailleurs près de 41.000 jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en étude, ni en formation, et plus de 4.500 jeunes ont été repérés en décrochage scolaire en 2021.



Comme l'a rappelé la présidente de Région Huguette Bello, l'ancienne majorité régionale avait souhaité se retirer en 2019 du plan d'investissements dans les compétences (PACTE), "soit une perte pour les finances de notre collectivité estimée à plus de de 101,8 millions euros de crédits compensables par l’Etat en achat de formation". "Ineptie, incurie...existe-t-il des mots plus forts", déplore la locataire de la Pyramide inversée, qui ne souhaite plus réitérer "les mêmes erreurs" en donnant une nouvelle impulsion à la formation professionnelle.



Plus de 1.750 places nouvelles places en cours de programmation



À travers la signature de ce PACTE, la Région Réunion propose un cap de transformation articulé autour de quatre grands axes. Tout d'abord, proposer des parcours qualifiants vers l'emploi en adéquation avec les besoins en temps réel de l'économie. Deuxièmement, garanti l'accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences clés. Les deux dernières grandes lignes de ce schéma sont l'innovation dans les territoires et la modernisation des contenus et des modes de mise en œuvre de la formation et de l'accompagnement pendant les formations.



Vice-présidente de la Région en charge de la formation professionnelle, Karine Nabénésa assure que la contractualisation de ce PACTE "n'est pas un aboutissement". "Avec nos 10 partenaires nous conventionnons pour près de 1750 places de formation nouvelles dans différents secteurs. Nous allons continuer à tracer le chemin".



Ces places, qui s'ajoutent aux 2.100 places de formation mises en œuvre depuis le premier trimestre, sont en cours de programmation pour un démarrage effectif fin 2022 ou début 2023, soit dans le cadre de nouveaux marchés en cours d’attribution, ou des conventions en phase de finalisation.