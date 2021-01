A la Une .. Video - Après l'agression d'un glacier dans la rue piétonne: L'Union des commerçants dionysiens interpelle Ericka Bareigts

Après l'agression ce jeudi d'un glacier en centre ville de Saint-Denis par une bande de jeunes, l'Union des commerçants dionysiens (UCD) réclame plus de sécurité de la part de la mairie. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 09:50 | Lu 1220 fois



Commerces: Ibrahim Patel réclame plus de sécurité dans le centre-ville de Saint-Denis

L'UCD qui adresse au glacier toute sa "solidarité", demande à la mairie de Saint-Denis de sécuriser le centre-ville du chef-lieu.



L'association de commerçants attend toujours de rencontrer la maire Ericka Bareigts depuis son élection en juin dernier pour discuter des problématiques du centre ville comme la sécurité, le stationnement, le transport, l'aménagement ou encore l'animation.



"Pour l'instant nos deux courriers (novembre et décembre 2020) sont restés sans réponse. Un troisième courrier a été envoyé ce vendredi. Nous espérons avoir une suite favorable pour un entretien pour construire ensemble un plan de redynamisation du centre ville", indique l'UCD.





