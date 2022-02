A la Une . Vidéo - Après avoir soutenu Précresse lors de la primaire, Cyrille Melchior soutient Emmanuel Macron

Le président du Département explique soutenir Emmanuel Macron pour la prochaine élection présidentielle. Par SI - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 14:03





"Emmanuel Macron m'a accompagné durant ces premières années de mon mandat, durant cette recentralisation du RSA. Le Département était privé de ses ressources. Il faut un peu de reconnaissance", lance le président du Conseil départemental pour expliquer sa prise de position qui l'éloigne donc, durant cette parenthèse présidentielle, de sa famille LR représentée par la candidature de Valérie Pécresse. 6 décembre 2021 : Pécresse vainqueur des primaires chez Les Républicains : Cyrille Melchior a eu le nez creux



Mais Cyrille Melchior souhaite que le prochain président participe au développement de l'économie bleue de La Réunion : "C'est de la loyauté et de la reconnaissance. Pour les 5 ans à venir, j'attends que le gouvernement nous accompagne pour la création d'une grande région indianocéanique française."



"Je porte de lourdes responsabilités. On parle d'orientations pour les cinq prochaines années. Je me dois de pouvoir dialoguer avec le président", rappelle Cyrille Melchior. "Kan kelkun i aid a ou, il faut reconnaître qu'il nous a aidé", explique Cyrille Melchior. Le président du Département de La Réunion explique soutenir Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle."Emmanuel Macron m'a accompagné durant ces premières années de mon mandat, durant cette recentralisation du RSA. Le Département était privé de ses ressources. Il faut un peu de reconnaissance", lance le président du Conseil départemental pour expliquer sa prise de position qui l'éloigne donc, durant cette parenthèse présidentielle, de sa famille LR représentée par la candidature de Valérie Pécresse.Mais Cyrille Melchior souhaite que le prochain président participe au développement de l'économie bleue de La Réunion : "C'est de la loyauté et de la reconnaissance. Pour les 5 ans à venir, j'attends que le gouvernement nous accompagne pour la création d'une grande région indianocéanique française.""Je porte de lourdes responsabilités. On parle d'orientations pour les cinq prochaines années. Je me dois de pouvoir dialoguer avec le président", rappelle Cyrille Melchior.







Publicité Publicité