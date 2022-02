A la Une . Vidéo - Après Batsirai : SOS pour "permettre aux agriculteurs de vendre ce qui est encore récupérable"

Comme à chaque épisode cyclonique, les agriculteurs et éleveurs de l'île pansent leurs plaies. C'est le cas de Jackson Laravine, producteur de tomates cerises à Bras-Pistolet (Sainte-Suzanne) qui a perdu pour près de 10.000 euros de matériel et de production. Présent ce matin sur l'exploitation de ce dernier, le président de la FDSEA, Dominique Gigan, lance un appel aux communes afin qu'elles mettent en place dès ce week-end des marchés de producteurs afin d'aider les producteurs à écouler leur stock. Par SI - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 16:05

Le réveil a été brutal pour Jackson Laravine qui produit près de 1.000 barquettes de tomates cerises par semaine. Le passage de Batsirai à proximité des côtes Nord de l'île n'a en effet pas épargné ses serres, qu'il a dû débâcher avant le passage du météore.



"Je devais soit retirer les bâches soit enlever toute la structure, tout aussi contraignant", indique l'agriculteur. Un choix cornélien pour ce dernier, qui a dû se résoudre à abandonner sa production face à la puissance des éléments. "À l'heure actuelle comme vous le voyez, tout est foutu. Avec cet important épisode pluvieux et avec le soleil qui va revenir dans la foulée, tout va être cramé", déplore le Sainte-Suzannois.



La crainte d'une pénurie



Présent lors de cet état des lieux, le patron de la FDSEA, Dominique Gigan, lance un appel à l'aide auprès des collectivités. "Si les communes pouvaient jouer le jeu en installant dès ce week-end des marchés de producteurs, cela pourrait aider ces derniers à vendre ce qui est encore récupérable. Les dégâts sont assez considérables, que ce soit dans le hors-sol ou le plein-champ", déclare Dominique Gigan.



Ce dernier craint déjà une pénurie de fruits et légumes dans les prochains jours, mais aussi, et comme à l'accoutumée, une flambée des prix.