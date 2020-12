La grande Une Vidéo - Andy chante avec le coeur

Le jeune Portois a fait une entrée très remarquée sur la scène musicale locale en octobre. Âgé de 21 ans, il signe une collaboration avec DJ Bob du Kartel Prod, un mois après le tube "Soit Bien" qui a fait plus de 700.000 vues. Kult-Media a rencontré l'artiste devenu chouchou des meme-istes et qui n'en finit plus de faire parler les Réunionnais sur les réseaux sociaux. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 09:58 | Lu 995 fois

"Je veux que tous les Réunionnais soient bien". C'est le mantra d'Andy, un jeune Portois qui a fait un buzz phénoménal en octobre à La Réunion. Sa chanson "Soit Bien", très critiquée mais aussi très regardée emmagasine plus de 700.000 vues sur YouTube.



L'amour avant tout



Âgé de 21 ans, Andy est né au Port. Il se décrit comme un artiste amoureux de la musique. "Pour moi, la musique, c'est le respect, l'amour, la paix", assure-t-il.



Andy parle de la musique comme d'une thérapie: "J'ai toujours voulu écrire des chansons sur l'amour, la motivation pour apporter du réconfort aux personnes qui ont du mal. J'écris mes chansons avec le coeur, je parle de vécu."



Il ajoute : "Soit Bien, c'est parce que je veux du bien pour la personne que j'aime. Même si elle n'est pas encore avec moi, même si elle est partie. C'est une chanson qui parle d'amour. Dans la vie, je ne que du bien à la personne que j'aime. Je ne veux que du bien."













La famille avant tout



Le chanteur déclare être soutenu par ses proches. Sa mère l'encourage dans ses projets. D'ailleurs, fils unique, il vit avec elle à Saint-Gilles les Hauts. "Je veux toujours aider ma mère, la soutenir. C'est elle qui m'a toujours guidé depuis que j'étais petit."



"Ma mère me dit de continuer la musique, de ne pas abandonner, peu importe les critiques. Les mauvais regards font partie de la vie ! On va continuer à faire de la musique, peu importe ce que disent les autres. Tant que la famille me soutient", assure-t-il.



La musique avant tout



Andy était en contrat de professionnalisation et c'est comme ça qu'il a financé sa passion. "Ce contrat m'a permis de m'investir dans la musique pour payer les enregistrements et les clips", précise-t-il.



Le Portois devenu Saint-Gillois explique qu'il écrit des chansons depuis plus de 3 ans. C'est en 2019 qu'il a mis certaines de ses compositions sur les réseaux sociaux mais c'est cette année qu'il a commencé à mettre les chansons sur YouTube et le succès est arrivé.



"J'ai commencé à mettre les chansons, les textes sur YouTube en 2020 et c'est alors que je me suis fait connaître sur le domaine musical."



La positivité avant tout



"L'écriture vient avec le coeur. C'est pour ça qu'il y a le succès. Rien n'est calculé", assure-t-il.



Au sujet de "Soit Bien" et du texte qui a beaucoup fait réagit les internautes, Andy est clair: "Mi refuse voir à toi souffert" est une phrase qui lui est venue à l'instinct.



"Cette chanson était mélangée entre le Créole et le Français. Je me suis dit que je pouvais mélanger plusieurs langues... Elle m'est venue comme ça et je l'ai mise dedans."



Les rêves avant tout



Andy explique que son idole est Sega"El. "Je veux avoir une longue carrière comme elle", affirme-t-il et assure qu'il est possible qu'il puisse faire un featuring avec elle.



D'ailleurs, le Portois est en studio actuellement avec DJ Bob, protégé de DJ Skam dans le Kartel Prod où évolue aussi Sega"El.



DJ Bob, connu pour la série de mégamix "La Purge", prépare avec un Andy une chanson pour les fêtes de fin d'année.



Le chanteur a hâte de pouvoir lancer une carrière musicale une fois que les restrictions liées au Coronavirus seront passées. "J'ai pas encore fait des concerts. Mon rêve a toujours été de chanter, de faire des concerts", déclare-t-il.



"Ce n'est pas forcément le plus intelligent ou le plus fort qui réussit dans la vie, c'est celui qui est le plus persévérant. Il faut toujours essayer, toujours oser, peu importe les succès ou les échecs."



À ceux qui se moquent de lui sur Internet, il leur répond: "Ceux qui me critiquent, qui me jugent, ce n'est pas grave. Je vais continuer à avancer. Il y aura toujours des critiques, mais il faut toujours avoir un état d'esprit de gagnant. Il faut toujours se relever malgré les coups bas."



Et avant tout, "Soit bien"



En conclusion, il adresse un message à tous les Réunionnais: "Je vous souhaite que du positif et du bonheur dans votre vie, j'espère que 2021 sera une bonne année. J'espère que vous allez toujours être biens, parce que moi, je veux que tout le monde soit bien !"









Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur