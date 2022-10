Ce Saint-Andréen d’origine comorienne, avec sa voix envoûtante vient de sortir son EP « Héritage » ce 25 septembre. Une carte de visite développée en 6 morceaux solos. Des chants en français, arabe et ourdou pour toucher le plus grand nombre.Voici un extrait de l’EP Alyathane Inshâ Allah , réalisé par Hakeem Hassani et l'interview que Yassine Ali nous a accordée :