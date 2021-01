A la Une . Vidéo - Alex Augustine ressort écoeuré par le vote à la Ligue de foot

"Les dés étaient pipés". Le seul adversaire d'Yves Ethève en ce dimanche d'élection reconnaît sa défaite au vu de l'écart de voix mais soulève quelques procédés qui ne lui semblent pas conformes à l'esprit du jeu. Par Samuel Irlepenne - Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 à 14:26 | Lu 1328 fois









Le candidat malheureux sort de cette campagne inédite pour lui franchement dégoûté. Sans envisager de recours pour autant, Alex Augustine pointe du doigt le nombre impressionnant de procurations (65) en faveur de la liste "Avec nos clubs pour un projet d'ambition" d'Yves Ethève, Alex Augustine est sonné, proche de raccrocher les gants. Il sort du scrutin pour l'élection du comité directeur de la Ligue en seconde position (11,52% des suffrages soit 62 voix) mais surtout avec un écart de voix abyssal avec le gagnant. Le scrutin qui, certes s'est déroulé à l'aide d'un vote électronique, était loin de faire oublier que le toujours très controversé vote par procuration demeure possible en 2021.Le candidat malheureux sort de cette campagne inédite pour lui franchement dégoûté. Sans envisager de recours pour autant, Alex Augustine pointe du doigt le nombre impressionnant de procurations (65) en faveur de la liste "Avec nos clubs pour un projet d'ambition" d'Yves Ethève, les clubs qui n’ont pas pu voter mais aussi les "pressions exercées sur les clubs", y compris le sien dit-il. Il égratigne au passage des présidents de clubs qui restent selon lui trop frileux.

"C’est la vie, ce sont les clubs qui ont choisi. Maintenant qu’ils assument ! Il ne faut pas qu’ils viennent pleurer après. Sincèrement, je voulais faire un dernier combat pour enlever les chaînes dans leurs pieds, faire plaisir aux présidents de club, redonner de la vigueur, de la vie à ce football-là... mais ils n’en ont pas voulu. M. Ethève va rester jusqu’à la mort", déclare-t-il à chaud, écoeuré par l'éternel scénario de l'assemblée générale élective de la Ligue de foot.



Toujours en roue libre, car n'ayant plus rien à perdre désormais, l'ancien attaquant de la JSSP (entre autres) révèle qu'il était sur le point de "boycotter" cette élection. Une stratégie qu'il aurait proposée au candidat déchu Noël Vidot, "mais il n’a pas voulu", révèle Augustine.



Le communiqué de la liste « Ensemble pour réussir » :



"Il nous a été remonté certaines irrégularités concernant la possibilité ou non de certains clubs de pourvoir voter. Il est bien évident que j’avais pleinement confiance dans la tenue de cette assemblée mais vous comprendrez donc que la confiance n’exclut pas le contrôle et inversement.

Je tiens aussi à signaler que mon équipe et moi-même avons demandé devant l’assemblée la possibilité d’obtenir le nombre exact de procurations, cette demande a reçu une fin de non-recevoir.

Lors de l’émargement nous avons été surpris qu’un président toujours en fonction s’est vu refuser son droit de vote, alors qu’un membre de la liste opposée détenait la procuration de son club alors que le président n’a jamais signé cette dernière.

Nous avons également constaté qu’un certain nombre de clubs ne figurant pas sur la liste officielle des votants qui nous a été remise par la commission régionale de surveillance et organisation des élections, ont participé au vote.

A ce jour le PV consécutif a l’élection n’a pas été rédigé et encore moins proposé à la signature aux observateurs. Lors de l’allocution de M. Ethève, il nous a informé que le PV d’assemblée élective sera rédigé dans un délai inconnu, cela ne permettant pas d’y consigner nos remarques.

Nous avons également constaté l’absence regrettable des institutions tels que la DJSCS et le CROSS.

Tous ces éléments nous invitent à nous questionner sur la bonne tenue de cette élection. En aucun cas mon propos est animé par de la rancune, il est juste le reflet d’une volonté de transparence."