A la Une . Vidéo - Alerte au tsunami après l’éruption d’un volcan dans l’archipel des Tonga

Vendredi, le volcan se situant dans l’archipel des Tonga est entré en éruption. Une alerte au tsunami a été notamment lancée au Japon où des vagues de 3m de hauteur étaient attendues. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 16 Janvier 2022 à 08:34

Les images captées par les satellites sont impressionnantes. Le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai est entré en éruption ce vendredi dans un fracas tonitruant dégageant un nuage de fumée et de cendre spectaculaire.



L’onde de choc a été ressentie sur plusieurs kilomètres. Une variation de pression atmosphérique a même été détectée par des stations météo françaises, indique la presse nationale.







L'explosion du #volcan de l'île de #Tonga ce matin à 4h10UTC fait bouger les baromètres de toute la planète !

La France pourtant aux antipodes de l'explosion a vu passer l'onde de choc vers 21h

On le remarque facilement sur les courbes des stations du réseau amateur de Météociel pic.twitter.com/7ZxwZjZwcB

— Meteociel (@meteociel) January 15, 2022



Suite à l’éruption, plusieurs alertes au tsunami ont été lancées. Des vagues d’1m20 ont été observées par les habitants des îles Tonga. Au Chili, au Pérou ou aux Etats-Unis, la population a été invitée à quitter les plages, les ports et les marinas.



Samedi soir, les côtes japonaises ont été touchées. Les autorités ont mis en garde contre de possibles vagues de 3m. L’île d’Amami Oshima a été atteinte par une vague 1,20 mètre tandis que des vagues plus petites ont été observées sur la côte pacifique du Japon.

WATCH: Tsunami from volcano eruption in Tonga reaches Peru pic.twitter.com/U9aj9cqGt2

— BNO News (@BNONews) January 16, 2022



