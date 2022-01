A la Une . Vidéo - Afrique du Sud : Un requin nage au milieu de baigneurs et de surfeurs

Ils ont probablement eu la peur de leur vie. Alors qu'ils s'adonnaient à leur passion dans les eaux de Kogel Bay non loin du Cap (Afrique du Sud), des surfeurs et des baigneurs ont eu la surprise de voir un requin nager à côté d'eux. Une rencontre saisissante mais qui, au final, n'a pas connu une issue tragique puisque le squale, après plusieurs va-et-vient vers les nageurs et les surfeurs, a rapidement pris le large comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous : Par NP - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 14:12