Vidéo - Afrique du Sud : Meurtrière explosion d'un camion citerne coincé sous un pont

​L'explosion d'un camion-citerne rempli de gaz a provoqué la mort d’au moins neuf personnes en Afrique du Sud ce samedi matin. Par LG - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 15:51

Un accrochage aux conséquences tragiques a eu lieu ce samedi en Afrique du Sud.



L'incident s'est produit dans la ville de Boksburg, au Nord-Est du pays, lorsqu'un camion-citerne rempli de gaz est venu heurter un pont ferroviaire. Une très courte vidéo (voir plus bas) montre le poids-lourd coincé sous le tablier du pont peu avant l’explosion.



Le camion a commencé à prendre feu mais le pire était à venir puisqu'une immense explosion est survenue quelques minutes après.



Les autorités sud-africaines ont déclaré que neuf personnes avaient été tuées et environ 40 autres blessées, dont certaines grièvement. Ce bilan est pour l’heure provisoire.



Parmi les victimes blessées se trouvent six sapeurs-pompiers venus éteindre l'incendie.



Le porte-parole des services d'urgence a déclaré que des dizaines de patients avaient été admis à l'hôpital Tambo Memorial mais l'unité d'urgence de l'hôpital, situé à proximité, a également été touchée par le souffle de l’explosion.



Les images captées par de nombreux badauds donnent une idée de la violence de l’explosion. Une explosion qui a provoqué une énorme boule de feu touchant des personnes pourtant situées à plusieurs centaines de mètres du camion-citerne. Des dizaines de victimes ont été prises en charge la peau en lambeaux et les vêtements complètement soufflés par la chaleur.



While onlookers were still staring at the fire's explosion, another explosion occurred.



Hence, emergency services had advised everyone to stay away from the area.



#Boksburg #SouthAfrica #Gauteng #Tambo pic.twitter.com/Ofwj5KW2Ao — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022

More emergency services arrived at the horrific scene of the #Boksburg gas explosion. #SouthAfrica #Gauteng



*Viewer discretion is advised, as with previous footage, #BNN has added a blur. pic.twitter.com/jcGq3nds6n — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022