A la Une . Vidéo - Afrique du Sud : Des orques tuent un requin blanc

Longtemps soupçonnée, aucune preuve n’avait jamais pu confirmer l’hypothèse que les orques s’attaquaient aux requins blancs, contrairement à d’autres espèces de squales. Des scientifiques sud-africains sont parvenus à filmer une attaque parfaitement coordonnée par les baleines tueuses. Une étude qui a pu apprendre de nouvelles données sur le comportement des orques, mais également sur celui des requins. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 10:34

Pour la première fois, des scientifiques ont pu filmer l’attaque d’un requin blanc par des orques. Dans le cadre d’une étude publiée le 3 octobre dans la revue scientifique Ecology, Alison Towner, spécialiste des requins à la Marine Dynamics Academy, a pu s’appuyer sur des images vidéo pour confirmer une hypothèse restée longtemps sans réponse.



C’est au large de Mossel Bay (sud-ouest) qu’un hélicoptère et des drones ont repéré un groupe d’orques qui s’attaquait à un requin blanc. Les cétacés ont poursuivi leur proie pendant une heure avant de l’achever. Les scientifiques pensent que trois autres requins blancs ont été mortellement mutilés durant cette chasse.



L’étude révèle que parmi les cinq orques présentes, une seule avait déjà participé à une chasse aux requins blancs. Ceci laisse suggérer aux auteurs de l’étude que la pratique se répand et que ces animaux peuvent apprendre les uns des autres par "transmission culturelle".



L’autre information importante concerne le comportement des requins blancs. Dans les 45 jours qui ont suivis l’attaque, seul un requin blanc a été observé dans la zone. Les scientifiques pensent donc que les requins ont une réaction de fuite et peuvent quitter leurs habitats clés.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur