La grande Une Vidéo - Affrontements à St-Benoît

Des heurts ont éclaté mercredi soir dans la Cité Labourdonnais. Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, dénonce les "nuisances" causées par des groupes de "jeunes délinquants". Par NP - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 22:36







Le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de dénoncer ces agissements : "Je veux envoyer un message très clair à ceux qui pensent pouvoir marcher sur Saint-Benoît et sa population !"



Il pointe alors du doigt les personnes à l'origine des violences : "Je parle de ces groupes de jeunes, mineurs le plus souvent, qui errent dans les rues en fin de journée ou les nuits et qui ne sont pas contrôlés par leurs parents." L'édile évoque ensuite les heurts de la nuit : "Un de ces groupes de jeunes a débarqué à la Cité Labourdonnais pour provoquer les gens. Je dis STOP ! Et j'appelle au calme."



Le maire de Saint-Benoît demande le soutien des autorités. "Il faut plus de patrouilles, il faut des interpellations et des condamnations", déclare-t-il avant d'ajouter, "les parents de ces jeunes délinquants aussi devront assumer leurs responsabilités."



Des échauffourées ont marqué la soirée du mercredi 3 novembre à Saint-Benoît. Des violences se sont produites en fin de journée dans le quartier de Labourdonnais. Les forces de l'ordre sont intervenues. Les internautes ont inondé les réseaux sociaux des images de ces heurts. Le calme est revenu en milieu de soirée.Le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de dénoncer ces agissements : "Je veux envoyer un message très clair à ceux qui pensent pouvoir marcher sur Saint-Benoît et sa population !"Il pointe alors du doigt les personnes à l'origine des violences : "Je parle de ces groupes de jeunes, mineurs le plus souvent, qui errent dans les rues en fin de journée ou les nuits et qui ne sont pas contrôlés par leurs parents." L'édile évoque ensuite les heurts de la nuit : "Un de ces groupes de jeunes a débarqué à la Cité Labourdonnais pour provoquer les gens. Je dis STOP ! Et j'appelle au calme."Le maire de Saint-Benoît demande le soutien des autorités. "Il faut plus de patrouilles, il faut des interpellations et des condamnations", déclare-t-il avant d'ajouter, "les parents de ces jeunes délinquants aussi devront assumer leurs responsabilités."