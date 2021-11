La grande Une Vidéo - Action de désobéissance civile à St-Denis : Une banque dans le viseur des militants

Alors que la COP26 se tient actuellement à Glasgow, des militants d'Extinction Rebellion, Attac et GreenPeace ont mené une action de désobéissance civile ce samedi dans le chef-lieu. Par N.P - Publié le Samedi 6 Novembre 2021 à 09:27

Comme annoncé il y a quelques jours, Extinction Rebellion, Attac et Green Peace ont mené une action de désobéissance ce samedi matin à Saint-Denis. Une mobilisation qui souhaite faire écho à la COP 26 qui se tient actuellement à Glasgow.



Les militants ont pris pour cible le siège de la banque BNP Paribas, à laquelle ils reprochent "ses investissements dans les énergies fossiles et ses opérations de fraude fiscale".



Appelant les Réunionnais à "placer leur argent dans des banques responsables", ils ont déversé du charbon sur les marches d'escalier avant de s'y allonger, munis de pancartes en forme de cercueil.





.