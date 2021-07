A la Une . Vidéo - Accident mortel à Saint-Leu: Le fuyard mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Le conducteur qui a fauché un piéton ce lundi en centre ville de Saint-Leu est fixé sur son sort. A l'issue de sa présentation au parquet de Saint-Pierre ce mardi, il a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé par le délit de fuite et défaut d’assurance. Le juge des libertés et de la détention a décidé de le placer sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Par Annaëlle Quertier - Ludovic Grondin - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 19:02

Ce lundi 19 juillet vers 6h30, un homme d'une soixante ans a perdu la vie sur la voie publique, en plein centre ville de Saint-Leu, rue du Général Lambert. Le choc n'a laissé aucune chance au piéton qui est décédé de ses blessures.



Fait aggravant pour le conducteur impliqué, il a pris la fuite sans porter assistance au malheureux qu'il venait de percuter.



Ce mardi après-midi, à l'issue de sa garde à vue et de son déferrement au tribunal de Saint-Pierre, le parquet sudiste l'a mis en examen pour homicide involontaire aggravé par le délit de fuite et défaut d’assurance. Le juge des libertés et de la détention a décidé de le placer sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.



Le conducteur est âgé de 41 ans et a un casier judiciaire vierge. Les tests pratiqués sur l'automobiliste n'ont révélé aucune consommation d’alcool ou de stupéfiants. Selon son avocate, son client est "immédiatement" revenu sur ses pas après le "choc" alors qu'il avait quitté la scène du drame quelques minutes auparavant.



La réaction de son avocate à l'issue de la procédure de déferrement :