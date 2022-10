A la Une . Vidéo - Accès aux droits : La ville de St-Denis et son CCAS mobilisés pour la semaine de la Fraternité

À l'occasion de la semaine de la Fraternité qui se déroulera du 10 au 14 octobre, la mairie de Saint-Denis organisera une série d'ateliers pour accompagner les citoyens les plus fragiles. La thématique mise à l'honneur cette année est celle de l'accès aux droits. Les Dionysiens pourront accéder à des actions intergénérationnelles, des portes ouvertes LGBT ou encore des journées intégration, qui auront lieu dans plusieurs quartiers du chef-lieu. "Avoir une situation précaire ne doit pas être synonyme d'une situation indigne", explique la municipalité qui souhaite rendre chaque citoyen "plus autonome et plus épanoui quelle que soit leur situation sociale". Par SI - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 18:39

Pour rappel, selon les derniers chiffres de l'Insee (2017), près de 38% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté et la moitié d'entre eux vivent avec moins de 1.250 euros par mois. Des revenus plus faibles que ceux des habitants de la France hexagonale, marqués par une forte dépendance à l'aide sociale.



"Nous avons identifié un certain nombre de personnes, beaucoup trop, qui n'ont pas accès à des droits qui existent et auxquels ils ont droit. Soit ils font l'effort de se rendre dans les organismes dédiés et abandonnent vite face à la paperasse administrative, soit ils ne sont pas au courant et restent dans la pauvreté", regrette Ericka Bareigts.



C'est pour cette raison que la mairie de Saint-Denis et son CCAS ont décidé de nouer un partenariat social avec différents acteurs (Département, CAF, CGSS, CINOR, ADRIE et le tissu associatif de chaque quartier) pour aller vers les publics les plus précaires grâce à la mise en place de villages itinérants dans les quartiers. Ces villages itinérants présenteront les différents dispositifs d'accompagnement et d'aide sociale comme le minimum vieillesse ou les aides du Département ou de la Caisse d'allocations familiales.





Parallèlement à ce dispositif d'accès aux droits, une action quotidienne sera jumelée à chaque village installé afin de permettre une attraction enrichissante pour les publics concernés. "Nous avons initié ces rencontres à travers des conventions pour justement accompagner l'ensemble des Dionysiens sur ce parcours social plein d'embûches comme la dématérialisation", explique David Belda, vice-président du CCAS.



Un CCAS qui en plus de l'aide alimentaire délivrée aux plus démunis (plus de 10 500 aides alimentaires délivrées en 2021 dont 5.790 chèques d'aide personnalisés et 4.660 colis délivrés), compte aller bien au-delà de ses missions avec le recrutement à venir de 80 services civiques pour accompagner celles et ceux qui le souhaitent dans leurs démarches administratives. "Nous sommes également en train de mettre en place un bus d'accès aux droits qui va aller chercher ces personnes et leur apporter la bonne information, poursuit David Belda.



Le programme de la semaine à venir :



Lundi 10 octobre de 9h à 16h : Mairie annexe de La Bretagne



Mardi 11 octobre de 9h à 16H : Mairie annexe du Chaudron



Mercredi 12 octobre de 9h à 12h : école des Lilas (Ste-Clotilde)

Mercredi 12 octobre de 13h à 16H : centre culturel de Château-Morange



Jeudi 13 octobre de 9h à 12h : parking SHLMR des Flibustiers

Jeudi 13 octobre de 13h à 16H : plateau noir de Bellepierre



Vendredi 14 octobre de 9h à 16h : Place Paul-Vergès (centre-ville)



Samedi 15 octobre de 9h à 16h : parking du Pôle intégration du Bas de La Rivière.