Vidéo - A qui est la McLaren de 700.000 euros qui a débarqué à Maurice ?

L'arrivé de la "Bête" a fait sensation ce week-end à l'île Maurice. C'était le "Talk of the Town". Dans le port, des centaines de travailleurs sont vite venus admirer la nouvelle Mc Laren 570 S et la prendre en photo.



Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été diverses, entre admiration et indignation. En temps de crise économique, un tel achat choque plus d'un. Comme pour donner de l'ampleur à l'évènement, une folle rumeur annonçait que le bolide était un cadeau du Premier ministre, Pravind Jugnauth, à une de ses filles.



Face aux spéculations, l'heureux propriétaire a toutefois été identifié. La McLaren de modèle 570 S a été acquise par un jeune homme d’affaires dont la famille est associée à l’industrie du transport et de vente de voitures depuis 70 ans.



La McLaren commencera à rouler une fois les formalités administratives complétées dont le choix de sa plaque d’immatriculation. Un second bolide britannique de ce type est annoncé pour bientôt sur les routes mauriciennes.