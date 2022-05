zinfos-moris.com [Vidéo] A l'île Maurice, des viols en bande organisée par des officiers de police font scandale

Par E. Moris - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 14:47

L'escalade de l'horreur. Ils sont accusés de viol, torture et acte de violence. Les scènes filmées et publiées sur les réseaux sociaux depuis 48 heures, ne se déroulent pas dans des états sans foi ni loi, mais bien dans la République de l'île Maurice.



Un des plaignants, suspecté de vol, accuse des policiers de l'avoir frappé, torturé et menacé avec une arme. Agé de 31 ans, Christopher, un habitant de Goodlands a porté plainte, ce dimanche, pour actes de torture à l'encontre d'un inspecteur de police. Sur une vidéo datant de...



Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des internautes et du public en général.