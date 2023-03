A la Une .. Vidéo - 8 mars : Marion, Réunionnaise et pilote de ligne

En cette journée internationale des droits des femmes, nous avons choisi de mettre en lumière Marion, âgée de 21 ans, et qui vient tout juste d'obtenir son brevet de pilote de ligne. Cette jeune réunionnaise a un rêve, voler chez Air Austral, la compagnie de l'île de La Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 16:16





Une collaboration avec Kult-Media



Comme explique Marion, "piloter un avion est quelque chose de majestueux, on se sent libre. C'est incroyable car même si pendant ses trois dernières années j'ai pas mal volé, rentrer dans un avion est toujours aussi impressionnant".



Marion, qui va bientôt avoir 22 ans, a été brevetée après avoir obtenu toutes les qualifications qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir postuler dans une compagnie aérienne en qualité de pilote de ligne. Elle est revenue récemment sur son île natale après trois années en école de pilotage. Comme les autres réunionnais qui obtiennent ce "Saint-Graal" - le brevet de pilote de ligne - la jeune Réunionnaise a un rêve : "Je pense que tout objectif de pilotes réunionnais, c'est de voler chez soi, c'est la concrétisation de ce pourquoi nous avons travaillé".



Devenir pilote de ligne n'a pas pour autant été un long fleuve tranquille pour Marion : "C'était un rêve quand j'étais petite, puis en grandissant vu que j'étais pas forcement à l'aise en mathématiques et en physique, je me suis dit que ce n'était peut-être pas fait pour moi. Plus tard, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je me suis rendue compte que cela pouvait devenir un objectif et non plus un rêve. À partir de ce moment là je ne me voyais plus faire autre chose."



Pour concrétiser son rêve, Marion a dû quitter ses parents et son île natale pour partir en métropole. Sans aucun repère à son arrivée, elle a choisi d'en faire une force afin d'aller au bout de son objectif : "Au début, c'était quand même assez stressant, car je suis une jeune qui vient de La Réunion. Arriver là-bas, je ne connaissais rien et avec mon bac littéraire, j'avais un manque de confiance en moi. Finalement l'aéronautique reste un monde bienveillant et j'ai été bien accueilli et ça c'est très bien passé".



Dans l'attente de recevoir sa licence de pilote de ligne par l'aviation civile (DGAC), Marion a pour but de voler "sur du court terme, sur des Airbus 220" mais espère bien avec l'expérience sur du long terme, "voler sur triple 7". (NDLR : triple 7 = Boeing 777)