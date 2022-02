Vidéo - 72 606 Réunionnais ont retrouvé un emploi en 2021

Angélique Goodall dévoile des chiffres du chômage en baisse à La Réunion. Celle qui a pris ses fonctions à la tête du Pôle Emploi de La Réunion l’an dernier affiche des indicateurs de l’emploi au vert.



“Le taux de chômage a baissé de 5,6 points en 2021, et ce, malgré la crise”, se félicite-t-elle, soit un taux descendu sous la barre des 17%.



Avec 72 606 inscrits ayant retrouvé un emploi, ce taux est en hausse de 11.7% par rapport à l’année précédente. La Réunion enregistre par ailleurs 79 739 demandeurs d’emploi longue durée (chiffres de septembre 2021), ce qui représente une baisse de 8.3%.



Pôle emploi met en avant deux leviers qui ont permis d’arriver à ce bilan jugé positif : la formation ciblée et une politique offensive à l’égard des entreprises locales.



“Jeunes, demandeurs d’emploi longue durée et entreprises ont été les premiers bénéficiaires des actions menées par Pôle Emploi”, explique Angélique Goodall.



L'insertion des jeunes et des demandeurs longue durée



Le budget alloué à la formation a été multiplié par deux, permettant à plus de demandeurs d’accéder à certaines offres. En parallèle, le développement de nouveaux "partenariats entreprises" a fait augmenter les offres d’emploi accessibles aux demandeurs sur la plateforme de 15%.



Pour rester sur cette lancée, les objectifs 2022 sont d'ores et déjà fixés, à savoir : le renforcement de l’accompagnement des jeunes et des demandeurs longue durée, et en particulier sur les secteurs en tension.