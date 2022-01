A la Une . Vidéo - 70 gendarmes quadrillent les routes du nord et de l'Est ce week end

Eviter les drames le plus possible. Les gendarmes de toutes les compagnies de l’île se relaient tout au long du week end pour mettre hors d’état de nuire les fous du volant. Par LG - Publié le Samedi 1 Janvier 2022 à 00:34

Les compagnies de gendarmerie de Saint-Pierre, Saint-Paul et de Saint-Benoît mobilisent chacune d'entre elles 70 militaires en cette nuit de la Saint-Sylvestre et ce week end. Dans le nord, le rond point de Gillot à Sainte-Marie et celui des plaines à Saint-Benoît ont été choisis parce qu’ils représentent un lieu de passage incontournable pour les automobilistes.



Comme tous les week end de l’année, les gendarmes tentent de mettre hors d’état de nuire les conducteurs présentant un comportement à risque, soit par une consommation d’alcool soit de prise de stupéfiants. En plus des points de contrôle habituels sur le réseau routier, les forces de l'ordre - police et gendarmerie confondus - tentent de faire respecter, pour la deuxième année de suite, les règles sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid.



Des verbalisations pour non port du masque dans des lieux qui l’imposent ont par exemple été délivrées ce vendredi soir à Sainte-Suzanne, signale le capitaine Jean-Bruno Perchicot, commandant en second de la compagnie de Saint-Benoît. L'heure de la prévention est clairement terminée.



Sur des images de Régis Labrousse