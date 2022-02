A la Une . Vidéo - 47 millions d'euros de pertes pour le monde agricole après Batsirai

Après le passage de Batsirai la semaine dernière, le monde agricole continue de panser difficilement ses plaies. Lors d'un point presse donné ce vendredi au siège de la Chambre d'agriculture, son président Frédéric Vienne a indiqué que le passage du météore a entraîné une perte de plus de 47 millions d'euros pour le secteur agricole. "Moi, avant de voir les chiffres, je vois avant tout la détresse des agriculteurs", indique le patron de la Chambre verte. Par SI - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 17:15

Sur ces 47 millions d'euros de pertes, près de 44,7 millions concernent uniquement le végétal. Par zone et au niveau du montant, c'est le sud qui a été le plus impacté avec plus de 24,2 millions d'euros de pertes et plus de 500 hectares plein champ ravagés par Batsirai.



Mais la plus forte perte agricole de l'île concerne le cirque de Salazie, indique Frédéric Vienne. "De par son relief et sa topographie, le cirque a beaucoup souffert de ce cyclone. Même si les agriculteurs ont innové dans de l'hydroponie, cela n'a pas suffi : il y a eu 75% de pertes dans les maraîchages pour plus de 4,8 millions d'euros de dégâts, indique Frédéric Vienne.



Profitant de la venue de Sébastien Lecornu dans les prochains jours, ce dernier compte demander au ministre des Outre-Mer l'état de catastrophe naturelle pour les 24 communes de l'île. Seules 19 d'entre elles ont bénéficié de ce soutien pour le moment.







