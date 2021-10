A la Une . Vidéo - 400.000 euros pour le réaménagement du front de mer de St-Paul

Bientôt du nouveau sur le front de mer de Saint-Paul. Ce mardi, le maire de la commune, Emmanuel Séraphin, a signé une convention avec le directeur général de la Sedre, Philippe Lapierre, et le sous-préfet en charge de la relance, Gilbert Manciet, dans le cadre du Plan de relance de l'Etat via le Fonds Friches. À ce titre, la capitale de l'Ouest va bénéficier d'une subvention de 400.000 euros qui permettra à cette dernière d'impulser une nouvelle dynamique dans son Programme de renouvellement urbain (PRU) et notamment sur son front de mer. Par SI - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 15:34

Comme expliqué par la municipalité saint-pauloise, ces aménagements s’inscrivent dans une stratégie plus vaste de reconquête du front de mer et de valorisation de la façade maritime. "Nous sommes vraiment sur quelque chose de qualitatif et c'est Saint-Paul qui est en train de se transformer pour les années à venir". Emmanuel Séraphin ne cache pas sa satisfaction à l'issue de la signature de cette convention.



Le maire de Saint-Paul et ses équipes souhaitent impulser "une dynamique forte" sur l'hyper-centre. Dans le cadre de ce PRU, qui s'étend sur 191 hectares, le centre-ville a été organisé autour de quatre grands pôles. Le premier, le Pôle Entrée de Ville, vise à renforcer l'attractivité de son cœur de ville via une offre nouvelle en matière de commerces, de services et de logements, qui seront structurés autour d'un mail piéton.



Le second pôle, celui de l'Entrée de Ville près du cimetière marin, intégrera des espaces de détente, des logements ainsi que des commerces de proximité. Le pôle Îlot Centre sera quant à lui dédié à la centralité à travers une offre diversifiée en matière de logements, de bureaux et de commerces. Enfin, le pôle Front de mer sera de son côté dédié au tourisme et aux activités de loisirs avec des équipements ouverts sur la mer ainsi que la déqualification du marché forain et du marché couvert.



Le marché forain délocalisé



C'était d'ailleurs sur ce front de mer que tous les regards seront braqués dans les prochaines semaines. En effet, la convention signée ce jour permettra à la municipalité saint-pauloise de démolir les bâtiments des deux anciennes écoles désaffectées depuis janvier 2020 (Eugène-Dayot et Maternelle centre). Le foncier libéré permettra d'accueillir l'implantation transitoire du marché forain, des camions-bars ainsi que du marché couvert. Les travaux se dérouleront sur deux phases afin de permettre le diagnostic archéologique. La mairie l'assure, le projet d'aménagement maintiendra au maximum les arbres existants, dont les plus remarquables sont le zoreil caf ou encore les badamiers de la cour de l'école Eugène-Dayot. Et attention à tout dommage causé à ces arbres car des pénalités importantes seront même inscrites aux marchés des entreprises.



La Ville espère lancer ces travaux le plus tôt possible, tout dépendra de la consultation des entreprises.



"Conserver le patrimoine mais aussi regarder vers l'avenir"



Le marché forain de Saint-Paul, "véritable signature de Saint-Paul", va également connaitre quelques modifications. Afin de mettre en œuvre son projet sans interrompre le fonctionnement du marché forain, la mairie de Saint-Paul prévoit la réalisation d'un parking provisoire sur le site de l'ancienne école maternelle Centre. La rue Evariste-de-Parny sera aussi prolongée jusqu'à la rue de la Buse. Le but : organiser la desserte du parking depuis cette voie et limiter son impact sur les voies adjacentes. Les travaux terminés, la mairie compte engager une réflexion sur une relocalisation du marché forain historique et du marché couvert du centre-ville lorsque "sera initié le temps de leur rénovation".



"Ces 400.000 euros de l'Etat sur le Fonds Friches vont accélérer la transformation du littoral saint-paulois qui a bien commencé avec le front de mer qu'on a mis en version piétonne le week-end dernier et qui le restera pour les prochains. La concertation sur le devenir de ce secteur a déjà démarré et nous invitons les Saint-Paulois et les Réunionnais à venir s'y renseigner et faire part de leurs souhaits sur cet espace qui est vraiment qualitatif", confie Emmanuel Séraphin. D'où la concertation publique lancée dernièrement en plus des traditionnelles réunions publiques. La Kaz mobile PRU se déplacera notamment dans les quartiers pour aller au plus près de la population.



"Saint-Paul est un territoire qualitatif, c'est une ville d'art et d'histoire où il faut conserver ce patrimoine mais en même temps il faut regarder l'avenir et moderniser (...) Nous avons le projet de construction d'une nouvelle mairie qui va se faire en lien avec l'ancien hôpital Gabriel-Martin", termine Emmanuel Séraphin.