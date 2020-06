Vidéo - 200 personnes devant la préfecture, pour l'Hôpital

En ces temps de "Ségur de la Santé", les syndicats se mobilisent de nouveau pour faire entendre les revendications des soignants. Ce matin, FO, CGT, Solidaires, UNSA, RFP et SAIPER sont présents pour défendre l'hôpital public, et plus largement le service public. Après des années de restrictions budgétaires et de diminution de l'offre au public, la crise Covid a mis au grand jour les difficultés de l'hôpital français.



Eric Marguerite, secrétaire général de FO Réunion, est interrogé par Charlotte Molina, notre journaliste sur place. Il rappelle que la destruction du service public a conduit à la catastrophe dans les hôpitaux et a mis en lumière la dépendance de la France à des puissances étrangères, notamment en termes de produits de santé, tels les masques et médicaments. "Le libéralisme a ses limites", dit-il, avant d'exprimer ses doutes quant à l'efficacité du Ségur de la Santé "Quand je vois ceux qui le pilotent", explique-t-il. Des doutes partagés par Yannick Payet, de Solidaires et Sud Santé, aide-soignant de métier, qui estime que le Ségur est une coquille vide.



Une délégation de l'intersyndicale est reçue en préfecture, elle remet ses revendications, qui seront sans doute transmises au ministère de la Santé. L'intersyndicale demande notamment plus d'autonomie des hôpitaux face aux ARS, plus de moyens, la reconnaissance des spécificités insulaires en termes structurels, et l'abandon des Plans de Retour à l'Equilibre des hôpitaux, qui mettent à mal la qualité des soins.