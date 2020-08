A la Une .. Vidéo - 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium seraient à l'origine des explosions à Beyrouth

Les déflagrations de l'incendie ont été entendues jusqu'à Chypre, à 200km de Beyrouth.





L’onde de choc a tout détruit sur son passage en projetant ceux qui filmaient à terre.

Le dernier bilan fait état d’au moins 73 morts et 3 700 blessés.



Un entrepôt de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium serait à l’origine de l’explosion dramatique. Cet engrais chimique est également un composant d'explosifs. Il était stocké dans un entrepôt non sécurisé pendant 6 ans. Les premières images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent qu'un incendie était en cours dans des bâtiments du port de Beyrouth. Une impressionnante colonne de fumée une explosion puis une deuxième puissante accompagnée d’un épais nuage de fumée orange.L’onde de choc a tout détruit sur son passage en projetant ceux qui filmaient à terre.Un entrepôt de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium serait à l’origine de l’explosion dramatique. Cet engrais chimique est également un composant d'explosifs. Il était stocké dans un entrepôt non sécurisé pendant 6 ans.

#Beyrouth une explosion au port.#Liban pic.twitter.com/vbPM0mSCNe

— ActuSphere (@actuspherelb) August 4, 2020



Le premier ministre libanais a fait appel à l’aide internationale. Emmanuel Macron a répondu par le déploiement "d’un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire".

Nous déployons au Liban un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020







