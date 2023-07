A la Une . Vidéo - 192 écoliers saint-paulois concourent au meeting Athlécoles, 20 chanceux iront aux JO

Faire découvrir aux jeunes écoliers une variété de disciplines sportives et les sensibiliser aux valeurs de l'olympisme. C'est l'ambition que porte la municipalité de Saint-Paul à travers son dispositif Athlécoles, lancé en septembre 2022 dans toutes les écoles de la commune. Après plusieurs regroupements dans chaque bassin de vie depuis l'an dernier, 192 marmailles du CE2 au CM2 se retrouveront le samedi 1er juillet prochain au stade régional Paul-Julius Bénard pour un meeting grandeur nature. À l'issue de cette finale, 20 d'entre eux seront sélectionnés pour assister aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris qui auront lieu l'an prochain. Par SI - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 11:19

Au terme de cette année scolaire, un total de 48 écoles, comprenant 220 classes pour un total de 6.500 élèves, ont bénéficié du dispositif Athlécoles, en collaboration avec la Ligue d’athlétisme, l’Éducation nationale, l’OMSEP, l’UGSEL, la ville de Saint-Paul et sa direction des sports, les enseignants concernés et l’USEP. Parmi elles, les trois écoles situées à Mafate (Marla, Roche Plate et Les Orangers) ont bénéficié d'un programme spécial mis en place à la fin de l'année scolaire 2022/2023.



"L'objectif c'était de faire prendre conscience aux enfants des valeurs de l'olympisme, de ce que c'était, avec un saut, un lancer et une course", explique le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, pour qui le sport est un "vecteur de valeurs". "Pendant toute cette année, nous avons vu des enfants qui se sont appliqués et investis avec l'équipe enseignante. Cela permettra aux 360 clubs que nous avons sur notre territoire d'avoir des futurs champions qui pourront intégrer ce tissu sportif", poursuit l'édile saint-paulois, dont la ville est labellisée "Ville active et sportive", "Génération 2024" et "Terre de Jeux 2024".



Le meeting du 1er juillet prochain permettra d'effectuer une pré-sélection auprès des 192 marmailles conviés, qui se sont mis en condition, à l'image des sportifs préparant les JO. À l'issue de cette journée, 20 enfants, dont deux originaires du cirque de Mafate, ainsi que 7 encadrants, feront partie de la délégation saint-pauloise qui se rendra dans la capitale française l'an prochain pour assister aux Jeux olympiques et paralympiques.



La chance d'une vie pour certains qui en plus de la ferveur des JO auront la possibilité d'effectuer des visites culturelles et découvrir les merveilles de la Ville-Lumière et ses édifices les plus prestigieux comme la Tour Eiffel, le Musée du Louvre ou le Jardin des Plantes.