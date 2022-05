A la Une .. Vidéo - 10 entreprises signent un PAQTE pour se rapprocher des quartiers prioritaires

Plusieurs entreprises implantées à La Réunion ont procédé ce mardi à la signature du Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE), un dispositif mis en place pour participer au rapprochement entre le monde de l'entreprise et les personnes éloignées de l'emploi. Par NP - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 14:14









Dans un territoire où le chômage, la formation, le recrutement et la fidélisation des salariés sont des enjeux majeurs, le déploiement du PAQTE contribue à rapprocher le monde de l’entreprise et les personnes éloignées de l'emploi. Le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE) est mis en œuvre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville depuis 2019 à La Réunion. Le dispositif vise à accompagner et de valoriser l’implication des entreprises locales, d'agir pour le développement social et culturel des quartiers dans les domaines de l’éducation, de l’orientation, de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de soutenir les projets locaux.Piloté par l’État, il s’inscrit dans la continuité de la charte « Entreprises et quartiers » qui a suscité une mobilisation importante des entrepreneurs réunionnais. Une convention triennale de partenariat a été signée entre l’État et 7 entreprises préfiguratrices.Dans un territoire où le chômage, la formation, le recrutement et la fidélisation des salariés sont des enjeux majeurs, le déploiement du PAQTE contribue à rapprocher le monde de l’entreprise et les personnes éloignées de l'emploi.

Dans le cadre de la prorogation des contrats de ville, la démarche sera prolongée pour trois années supplémentaires (2022-2025). Ainsi, l'État propose aux entreprises de contractualiser grâce aux conventions PAQTE pour favoriser une société plus solidaire et inclusive.



Favoriser les acteurs inscrits dans les territoires fragiles



Il s'agit ainsi de favoriser le dialogue entre le monde de l'entreprise et les jeunes habitants d'un quartier populaire, de promouvoir l'insertion professionnelle par l'alternance des jeunes habitant ces quartiers populaires, d'améliorer en continu les pratiques RH pour éviter les biais discriminants à l'embauche et tout au long de la carrière ou encore de booster les politiques d'achats responsable, notamment auprès des entreprises implantées dans les quartiers populaires.



Le PAQTE repose sur quatre axes à travers lesquels les entreprises partenaires s'engagent à sensibiliser, former, recruter des personnes issues des quartiers définis, mais aussi acheter lorsque c'est possible les services et les prestations fournis par des PME et TPE implantées dans les territoires fragiles ou issus de l’économie sociale et solidaire. Alors que les Groupe Ravate, Excellence, Exsel ainsi que EDF, Royal Bourbon et la Sodiparc étaient signataires des premières conventions en 2019 et ont souhaité renouveler leur engagement, le groupe Orange, le Crédit Agricole, l’organisme de formation « Émergence OI » et le Club Économique Bénédictin sont quant à eux désireux de s’engager dans le dispositif.